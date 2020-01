Meteo, le previsioni di sabato 18 gennaio. VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) La lunga fase anticiclonica, che per un mese ha garantito tempo stabile, si ritirerà temporaneamente. Lascerà spazio ad una perturbazione nord atlantica che sabato porterà un peggioramento al Centro Nord con piogge e nevicate a quote medio basse. Da domenica l’ingresso di aria più fredda porterà ad un calo generalizzato delle temperature. Un mix di cambiamenti che ravviveranno la situazione Meteo, statica da molto tempo. Nel medio lungo termine comunque sembra che l’alta pressione avrà ancora la meglio. Le previsioni al Nord Giornata perturbata con piogge più insistenti al Nord est e prima apertura sulle regioni occidentali. Neve sui rilievi a partire dai 600 metri di quota. La protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate nei fondovalle prealpini. L'allerta è valida per la giornata di sabato e fino alle ore 9 di domenica. Temperature in calo con ... Leggi la notizia su tg24.sky

