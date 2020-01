METEO ITALIA, la NEVE è alle porte. Ecco dove, gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Siamo ormai nell'imminenza del guasto METEO, per l'ingresso di una perturbazione d'origine atlantica che porrà fine al lungo dominio anticiclonico che ci accompagna da inizio anno, ma che a dire il vero si protrae pressoché ininterrotto dalle festività natalizie. Questa modifica repentina delle condizioni atmosferiche ci condurrà verso un weekend dal sapore più invernale, anche se non è in arrivo alcuna ondata di freddo eclatante. Tuttavia, le correnti fredde polari avranno modo di portare nevicate fino in collina su alcune aree alpine ed appenniniche. Facciamo ordine e vediamo nel dettaglio quali zone saranno interessate dalle nevicate. Il fronte atlantico irromperà già nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, sulle regioni di Nord-Ovest, portando NEVE sulle Alpi Occidentali che si abbasserà di quota fino agli 800/1000 metri. Non si tratterà di precipitazioni ... Leggi la notizia su meteogiornale

