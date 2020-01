Meteo Europa: ecco come l'anticiclone azzorriano blocca le perturbazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se fino adesso il Meteo è stato in larga parte stabile, soleggiato e asciutto, il motivo è semplice: l'anticiclone delle Azzorre, particolarmente rigoroso in questo mese di gennaio, ha letteralmente sbarrato la porta a quasi tutti i fronti. Sono stati pochissime, infatti, le occasioni di precipitazioni sul nostro paese e ancor di meno le occasioni nevose: il manto bianco manca quasi totalmente sul nostro Appennino ed è in forte calo sulla catena alpina, ma le precipitazioni sono state piuttosto deficitarie ovunque. Le uniche zone finora che hanno avuto un po' di piogge sono state la Liguria di Levante, l'alta Toscana e alcune zone del Sud, ma in generale sono prevalse le aree dove non è caduta nemmeno una goccia d'acqua. L'immagine schematica mostra il motivo di questo Meteo così asciutto e piatto: un vastissimo anticiclone delle Azzorre che ha condizionato il tempo per ... Leggi la notizia su meteogiornale

