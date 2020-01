Meteo estremo negli Emirati Arabi | piogge incredibili | allagato l' aeroporto di Dubai

Meteo estremo alle Hawaii : violenti piogge sulle coste e grandi nevicate in montagna : CRONACHE Meteo: una fortissima ondata di maltempo ha colpito le Isole Hawaii dove si sono verificati dei picchi di precipitazione che non venivano più toccati dall'uragano Lane del 2018. Stando ai dati raccolti dal National Weather Service di Honolulu, sulla costa di Hamakua, situata nella zona nord-orientale della Grande Isola), sono caduti 533,4 mm di pioggia in 24 ore. La zona di Saddle Quarry, situata a monte di Hilo Bay, ha visto ...

Europa - si ripresentano condizioni di Meteo ESTREMO : Dopo un avvio di 2020 all'insegna dell'Alta Pressione, le condizioni METEO europee stanno cambiando. Un cambiamento che sta colpendo anzitutto i settori occidentali e settentrionali perché proveniente dall'Oceano Atlantico e possiamo dirvi che per certi versi trattasi di un peggioramento dal sapore autunnale. Stiamo parlando, molti di voi l'avranno già sentita nominare, della tempesta Brendan che si è abbattuta con violenza inaudita ...

Meteo - ondata di freddo estremo congela il Canada : quasi -50°C e con i vestiti congelati si gioca a “frisbee” [FOTO e VIDEO] : Anche se gli abitanti del Canada sono abituati a periodi di grande freddo, le temperature di oltre -40°C registrate negli ultimi giorni hanno messo a dura prova anche la loro resistenza e soprattutto hanno alterato le loro attività quotidiane. A partire dal 6 gennaio a Yellowknife e dal 9 gennaio a Whitehorse, un’ondata di freddo artico ha interessato i Territori del nord-Ovest e dello Yukon, così come il nord delle province occidentali. ...

Meteo estremo : Tempeste di NEVE e VENTO generate dal Vortice Polare - dove ed evoluzione : Il Vortice Polare quest'anno presenta una circolazione atmosferica vivacissima e non ci sono previsioni che nelle prossime due settimane ne prospettino un prossimo suo Split.Lo Split Polare avviene quando la circolazione atmosferica attorno al Vortice si spezza e genera più vortici che si posizionano verso latitudini inferiori al Circolo Polare Artico, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo e freddo intenso alle medie ...

Meteo estremo : Tempeste di NEVE e VENTO generate dal Vortice Polare : Il Vortice Polare quest'anno presenta una circolazione atmosferica vivacissima e non ci sono previsioni che nelle prossime due settimane ne prospettino un prossimo suo Split.Lo Split Polare avviene quando la circolazione atmosferica attorno al Vortice si spezza e genera più vortici che si posizionano verso latitudini inferiori al Circolo Polare Artico, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo e freddo intenso alle medie ...

Previsioni Meteo : oggi una’isola di maltempo all’estremo Sud in un mare di alta pressione : Previsioni Meteo – L’egemonia anticiclonica prosegue indiscussa su gran parte del Paese, con cieli in prevalenza sereni al Centro Nord, salvo più chiusi per nebbie sulla Pianura Padana. Da segnalare anche po’ di nubi irregolari sulla Liguria, sull’Est della Sardegna, occasionalmente su Centro Appennino e più diffusamente sui mari. Persiste invece, questo già da ieri, una diffusa instabilità su parte delle regioni meridionali, ...

Meteo per domani - 13 Gennaio. Torna la nebbia - PIOGGIA all'estremo Sud : Lo strapotere dell'anticiclone ha subito in questo weekend una lieve flessione, a seguito dell'inserimento di modeste infiltrazioni atlantiche poi sprofondate verso quella circolazione depressionaria arenata da alcuni giorni sulle vicine coste nord-africane. Questa piccola area ciclonica ha contribuito a richiamare correnti un po' più fredde dai Balcani ed è attesa in spostamento verso il Mar Libico. Questi flussi da est hanno un ...

Meteo estremo Oriente : ondata di caldo in Giappone - numerosi record abbattuti : CRONACHE Meteo: il clima mondiale sta attraversando un periodo di notevoli anomalie, con un grande freddo presente in Alaska ed in genere sulla zona artica nord americana, mentre ondate di caldo anomale stanno interessando il Nord Europa, gli Stati Uniti nord-orientali e il Giappone. Una zona di pressione alta alle quote superiori dell'atmosfera ha interessato la zona compresa tra Giappone, Cina orientale e Russia orientale, lasciando la ...

Il confine tra Meteo estremo e catastrofismo : Il fatto che il METEO sia sempre più ESTREMO è sotto gli occhi di tutti: ondate di calore estive sempre più frequenti e forti, estati sempre più prolungate anche nei mesi di settembre e ottobre, improvvise e violentissime ondate di maltempo con ciclogenesi di rara intensità, anticicloni mastodontici di stampo estivo nel cuore dell'inverno. Tutto questo non è fantascienza, ma oramai la realtà dei fatti: gli scienziati avevano già previsto tutto ...

Previsioni Meteo - maltempo più pronunciato all’estremo Sud tra Lunedì 13 e Martedì 14 : Previsioni Meteo – A tenere in piedi velleità instabili, in questa fase invernale poco movimentata per la presenza ingombrante di un vasto anticiclone su Centro Sud Europa e Mediterraneo, è una blanda circolazione depressionaria che si è andata scavando negli ultimi giorni sul territorio nordafricano. Essa inciderà marginalmente in questo fine settimana verso le estreme regioni meridionali e, più indirettamente, anche su parte delle ...

Meteo - freddo estremo in Alaska : -54°C a Manley Hot Springs - tante località intorno a -50°C! [MAPPE e DATI] : Un terribile gelo sta stringendo in una morsa parti dell’Alaska in questi giorni. Ieri, 28 dicembre, è stata registrata una temperatura minima di -53,8°C circa 24km a nord-est della città di Manley Hot Springs. Questa è la temperatura ufficiale più bassa registrata in Alaska dal gennaio 2012 (quando sono stati registrati -54,4°C a Ft. Yukon). La città di Manley Hot Springs si trova circa 137km a ovest di Fairbanks e circa 420km a nord ...

Allerta Meteo - la Tempesta del Solstizio d’Inverno si sposta all’estremo Sud : altre 36 ore di maltempo estremo : Imperversa il maltempo sull’Italia nel giorno del Solstizio d’Inverno, anche se continua a fare molto caldo: le temperature sono elevatissime, in alcuni casi dieci gradi oltre la norma soprattutto in Piemonte per il foehn alpino, ed è il nono giorno consecutivo in cui le temperature massime superano i +20°C, circostanza Meteorologica rarissima in Italia nella seconda metà di Dicembre tanto che in tutto il Paese sono ancora ...

Allerta Meteo - la prima “Onda di Tempesta” arriva sull’Italia : sarà un weekend estremo - ALLARME per VENTO FORZA 12!!! Le mappe : Allerta Meteo – Continua a fare molto caldo in tutt’Italia in questo Dicembre eccezionalmente mite per il nostro Paese: anche oggi abbiamo temperature primaverili al Sud, con +21°C a Palermo, +20°C a Siracusa e Reggio Calabria, +19°C a Catania, +18°C a Bari, Lecce e Brindisi in aumento fino al pomeriggio, ma anche al Nord il clima è molto caldo rispetto alle medie del periodo, tanto che oggi per l’ennesimo giorno ...

Allerta Meteo - sarà un weekend di maltempo estremo : piogge torrenziali sulle Tirreniche e al Nord/Est - tutti i dettagli : Allerta Meteo – Ha preso il via, in queste ore, sui settori Nordoccidentali, la seconda ondata di maltempo di questa settimana dopo quella appena passata di ieri che già ha portato piogge abbondanti su molte regioni, anche con danni sulla Liguria e in Campania. La nuova perturbazione atlantica, che irromperà con veemenza sul Mediterraneo centro settentrionale, porterà un forte peggioramento del tempo oggi e nella giornata di domani, ...