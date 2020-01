Meteo dal Polo Nord: STOP all'INVERNO europeo, ripercussioni in Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Osservando l'evoluzione Meteo a lungo termine, analizzando soprattutto i modelli matematici che indirizzano le linee tendenza per febbraio, un dubbio sovviene spontaneo: l'INVERNO, quello nella norma, potrebbe rimanere intrappolato nel Polo Nord tutto febbraio, inglobato in quello che viene chiamato il Vortice Polare. Questa è solo un'ipotesi, ma ci stiamo basando nella accurata osservazione dei modelli matematici a lunghissimo termine, che ormai tracciano l'evoluzione di tutto febbraio, ultimo mese dell'INVERNO Meteorologico, in quanto il 1° marzo inizierà la primavera Meteorologica che giunge circa tre settimane prima di quella astronomica. Marzo è un mese piuttosto instabile, dove l'aumento di temperatura nelle regioni tropicali comincia a essere abbastanza severo, e incrementa notevolmente la differenza termica con le regioni polari scatenando repentini cambiamenti ... Leggi la notizia su meteogiornale

