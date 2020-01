Meryl Streep sarà la voce narrante di un corto per la Giornata della Terra (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il premio Oscar Meryl Streep è stata coinvolta come voce narrante di un corto realizzato per la Giornata della Terra. L'attrice premi Oscar Meryl Streep sarà la voce narrante di un cortometraggio dedicato alla Giornata della Terra che debutterà su Apple TV+ il 17 aprile. Il progetto si intitola Here We Are: Notes for Living on Planet Earth e tra gli attori coinvolti come doppiatori ci saranno anche Chris O'Dowd, Jacob Tremblay e Ruth Negga. Meryl Streep, attualmente protagonista nelle sale con Piccole Donne, sarà la voce che racconta la storia di un bambino di sette anni (Tremblay) che, durante la Giornata della Terra, scopre le meraviglie del nostro pianeta grazie ai suoi genitori (O'Dowd e Negga) e a una ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Meryl Streep sarà la voce narrante di un corto per la Giornata della Terra) Playhitmusic - - setteBIT : L’#EarthDay 2020 sarà il 22/4, ma Apple già dal 17/4 mostrerà su Apple TV+ il cortometraggio d’animazione 'Here we… - BitchMaSuprema : Life goal della vita Vedere una serie tv con cate Blanchett Meryl Streep e Lisa kudrow -