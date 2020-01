Mercato Juventus, primo “ok” allo scambio Rakitic-Bernardeschi: i dettagli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mercato Juventus – Dopo il tentativo di quest’estate, Juventus e Barcellona stanno di nuovo lavorando per rendere realtà lo scambio Rakitic–Bernardeschi, entrambi ai margini dei rispettivi progetti. L’ex Fiorentina fatica a trovare spazio da trequartista. Sarri lo ha provato da mezzala, ma il minutaggio si fa sempre più scarso. E l’interesse dei blaugrana non è una novità. Così come non è una novità la volontà del croato di lasciare la Spagna. Mercato Juventus, scambio Bernardeschi Rakitic Secondo quanto raccolto da CalcioMercato.it e riportato anche da ilBianconero.com, la trattativa tra le società è ripartita negli ultimi due giorni grazie al cambio tecnico dei blaugrana. Se Ernesto Valverde aveva nettamente chiuso all’ipotesi, ora con l’avvento di Quique Setien l’affare può prendere quota. Leggi anche: Emre Can Juventus, addio in vista? ... Leggi la notizia su juvedipendenza

