Meraviglie la puntata di sabato 18 gennaio da Milano a Catania passando per il Gran Sasso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meraviglie con Alberto Angela sabato 18 gennaio su Rai 1 in prima serata, anticipazioni puntata Prosegue l’affascinante viaggio di Alberto Angela per i tesori dell’Italia nel nuovo ciclo di Meraviglie in onda sabato 18 gennaio in prima serata (dalle 21:30 circa) sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita, infatti, 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo, a parte la Cina, ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è tutto nostro, dei nostri padri, dei nostri antenati. Quindi, questo programma è anche un omaggio agli italiani, a quanto hanno saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, si continua a ... Leggi la notizia su dituttounpop

Raiofficialnews : Continua il viaggio di #Meraviglie con @albertoangela su @RaiUno. Nella prossima puntata, sabato #18gennaio,… - RaiUno : Quello che indossa Eleonora Toledo nel quadro di Messer Branzino è un abito degno di una regina: è stato ricostruit… - EnricoTrantino : Una volta tanto cerchiamo di essere orgogliosi della nostra città. Domani sera, la puntata della trasmissione di Al… -