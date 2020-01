Meningite Lombardia: “Oltre 33.500 vaccinazioni, guardia alta” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono quasi 34 mila, per la precisione “più di 33.500, le persone vaccinate in poche settimane contro il meningococco C, con punte del 70% del target previsto. Può terminare dunque la prima fase del piano d’azione regionale, con la fine delle attività della maggior parte dei 14 ambulatori straordinari”. Lo annuncia l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando gli esiti del primo step della cintura di sicurezza vaccinale che la Regione – insieme alle Ats (Agenzie di tutela della salute) di Bergamo e Brescia e alle Asst (Aziende socio sanitarie territoriali) di riferimento – ha attivato nell’area del Basso Sebino e di Grumello, dove nell’ultimo mese si sono verificati 5 casi di sepsi da meningococco C, due dei quali mortali. “Non abbasseremo la guardia – garantisce comunque l’assessore – e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

