Melissa Satta Instagram, l’allenamento in palestra è mozzafiato: «Quanta abbondanza!» (Di venerdì 17 gennaio 2020) La bellissima Melissa Satta ha conquistato il cuore del pubblico italiano con il suo ruolo di velina a Striscia la Notizia. Da dopo quell’esperienza la sua carriera non si è più fermata e ora, oltre ad essere una showgirl completa, è anche un’influencer. Il profilo Instagram di Melissa Satta è seguito da oltre 4 milioni di followers, che ogni giorno seguono ogni sua avventura. Poche ore fa Melissa ha pensato bene di portarli con lei in palestra. La showgirl ha caricato tre foto mentre corre sul tapis roulant, una più interessante dell’altra. Le sue curve mozzafiato hanno completamente incantato i suoi ammiratori. Impossibile resistere a tanta meraviglia. Leggi anche –> Melissa Satta Instagram, gambe nude sinuose sulle lenzuola mentre stringe un cuscino: «Fata incantevole, bei piedini …» Melissa Satta Instagram: l’allenamento in palestra è ... Leggi la notizia su urbanpost

