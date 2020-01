Melania Dalla Costa protagonista di Three il cortometraggio horror di Alberto Bambini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Three il nuovo cortometraggio horror di Alberto Bambini. protagonista Melania Dalla Costa Dopo il successo con il corto “Lucinda”, finalista in numerose rassegne internazionali e vincitore come miglior short film al Los Angeles Film Awards, il regista Alberto Bambini torna in scena con “Three” un nuovo interessante cortometraggio di genere horror, inserito nella selezione ufficiale del Roma Prisma Independent Film Awards. Interprete di Camilla, la protagonista dell’horror short film, è l’attrice Melania Dalla Costa già nota al grande pubblico per ruoli televisivi e cinematografici come in “Un Posto al Sole”, “Stato di ebbrezza”, “Immaturi”e “Cotton Prince”. Recentemente ha presentato a Venezia 76 “I sogni sospesi” cortometraggio di cui è protagonista e produttrice, diretto da Manuela ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

