Meghan Markle: YouPorn le ha offerto un nuovo lavoro, ma non riguarda il porno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meghan Markle ha ricevuto un'interessante proposta di lavoro da un sito molto conosciuto: è YouPorn, che ha offerto all'ex duchessa una posizione che poco ha a che vedere con il porno. YouPorn ha offerto a Meghan Markle un nuovo lavoro, anche se in verità ha ben poco a che fare con il mondo a luci rosse e più con quello che l'ex duchessa del Sussex pensa di voler fare almeno per i prossimi anni. La singolare proposta di YouPorn, avanzata pubblicamente con una lettera diffusa dal britannico Metro, vorrebbe Meghan Markle impegnata a coordinare e supervisionare le attività filantropiche finanziate dal colosso del porno. Perchè proprio lei? Intanto perchè è un ottimo veicolo per la pubblicità, in secondo luogo perchè, come si legge tra quelle righe, l'azienda ha particolarmente apprezzato la ... Leggi la notizia su movieplayer

