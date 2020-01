Medicina: paziente operato al cuore con l’ipnosi all’ospedale di Rivoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pensava di fare una piacevole passeggiata in montagna con il cane, invece veniva operato al cuore. E’ accaduto a un paziente di 76 anni, che nelle scorse settimane è stato sottoposto all’ospedale di Rivoli a un intervento di ablazione della fibrillazione atriale con l’utilizzo dell’ipnosi. Si tratta del primo caso nelle strutture dell’Asl Torino 3. A eseguire la procedura, nel reparto di Cardiologia diretto da Ferdinando Varbella, un’équipe medica che si è occupata della parte elettrofisiologica, insieme a Stefania Ferrua che ha messo in pratica con il paziente la tecnica di comunicazione ipnotica appresa al Ciics (Centro italiano ipnosi clinico sperimentale) di Torino. In questo caso, il paziente ha detto che durante il tempo della procedura aveva vissuto, appunto, l’esperienza di una piacevole passeggiata in montagna con il suo cane. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

