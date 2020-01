Me contro Te, Luì e Sofì al cinema: "Sarebbe bello fare un musical!" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Intervista video a Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, al cinema dal 17 gennaio con il loro primo film, La vendetta del signor S. Sono entrambi ventenni, nati a Palermo, amano la musica e raccontare storie: Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, hanno conquistato schiere di piccoli fan grazie ai loro video su YouTube, che pubblicano sul canale Me contro Te, che conta 4 milioni e mezzo di iscritti. Dopo un programma tv, un libro in cui rivisitano le fiabe classiche (dal titolo Divertiti con Luì e Sofì. Il Fantalibro dei Me contro Te) e l'album di figurine, i Me contro Te arrivano al cinema, il 17 gennaio, con Me contro Te - Il film: la vendetta del signor S. ... Leggi la notizia su movieplayer

repubblica : 'Eliminare tutta la scia di disumanità lasciata in eredità da Salvini, cancellare la spirale di paure contro lo str… - fattoquotidiano : Bonafede: “Renzi isolato nel voto sulla prescrizione”. Lui: “Non abbiamo rotto noi, è il Pd che segue il M5s”. I de… - danieleviotti : È un’altra giornata regalata dalle notizie all’ex ministro dell’inferno. Se dovete parlare di lui fatelo per il suo… -