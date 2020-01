Matrix 4: Eréndira Ibarra, dopo Sense8, nel cast del film (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra i protagonisti di Matrix 4 ci sarà anche l'attrice Eréndira Ibarra, già nel cast della serie televisiva Sense8. Matrix 4 ha trovato un'altra delle sue protagoniste: Eréndira Ibarra che collaborerà nuovamente con Lana Wachowski dopo aver recitato nella serie Sense8. Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. e Village Roadshow e riporterà sul grande schermo il mondo creato dalle sorelle Wachowski. Come accaduto in precedenza, online non sono stati rivelati i dettagli relativi al ruolo affidato a Eréndira Ibarra. Nel cast torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe. Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil ... Leggi la notizia su movieplayer

BlueFab_ : Toby, Max e ora Eréndira ho detto che Matrix 4 sarà una reunion di Sense8 ?? -