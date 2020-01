Mastino napoletano, Il cantante mascherato: chi è? “Orgoglioso di…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato, chi è il Mastino napoletano? “Sono orgoglioso di essere italiano” Sarà in gara stasera su Rai1 nella seconda puntata de Il cantante mascherato il Mastino napoletano, che sfiderà le altre 6 maschere rimaste in gara (dopo l’eliminazione dell’Unicorno, avvenuta al termine della diretta di venerdì scorso, con l’uscita dalla gara di Orietta Berti, che si nascondeva all’interno della maschera). Chi è il Mastino? Ovviamente i sospetti sono ricaduti da subito su un napoletano. Tra gli indizi che il Mastino de Il cantante mascherato ha fornito nella prima puntata: Se fossi nato tedesco sarei un pastore, ma sono nato napoletano e sono orgoglioso di essere italiano … mi piace essere sopra le righe, come un cane che a volte può essere imprevedibile … la maschera è voluminosa… e anch’io sono sempre stato ... Leggi la notizia su lanostratv

xhugmematt : madonna raga che a n s i a dovete sapere che in questi mesi sono diventata superfriend del cane di un mio amico è u… - ZicaEliana : Io comunque continuo ad indagare????, è nel MASTINO NAPOLETANO secondo me ci può essere ALESSANDRO BORGHESE!!!??… - MicaFuffa : #IlCantanteMascherato le mie ipotesi: Pavone - Aureli Coniglio - Mammuccari Mostro - Leali Angelo - Scanu Mastino n… -