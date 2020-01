Massa muscolare, come aumentarla dopo i 35 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Partiamo da una verità assoluta: i 30 anni non sono i nuovi 20, almeno per quanto riguarda l’esercizio fisico. Scoprire come si può aumentare la Massa muscolare a partire dai 35 anni è un lavoro complicato. Diversi studi, come ad esempio quello condotto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Toronto nel 1998 dal titolo Aging and Exercise, sono arrivati alla conclusione che l’uomo da un punto di vista muscolare raggiunge il suo vertice attorno ai 25 anni. Da quel momento in avanti peggiora o, nella migliore delle ipotesi, rimane stabile per il successivo decennio. come in ogni regola, esistono però delle eccezioni. Lo studio citato contiene anche altre conclusioni: sia la forza, sia la flessibilità e il consumo di ossigeno di una persona attiva di 65 anni possono essere migliori di quelli di un soggetto ... Leggi la notizia su gqitalia

