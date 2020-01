Mariotto fischiato a Il cantante mascherato: “Versione gay di…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Guillermo Mariotto fa una battuta choc: “L’Angelo è la versione gay di Zucchero” E’ stato l’Angelo il primo concorrente ad esibirsi nella seconda puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, andato in onda su Rai1 venerdì 17 gennaio a partire dalle 21.30 circa. E dopo un’altra spettacolare performance, la giuria de Il cantante mascherato, come nell’appuntamento precedente, ha provato a fare ipotesi su chi potrebbe nascondersi all’interno della maschera. E Guillermo Mariotto con la sua ipotesi è stato fischiato dal pubblico presente in studio: il giudice di Ballando con le stelle, per rispondere alla domanda di Milly Carlucci, che gli ha chiesto “Come ti è sembrata la performance?”, ha infatti risposto: A me è sembrata la versione gay di Zucchero Fornaciari… riferendosi al brano ... Leggi la notizia su lanostratv

