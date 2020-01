Marina Evangelista, chi è la Miss de la Pupa e il Secchione del presunto flirt con Corona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Forse la Pupa più nota al mondo dello spettacolo, Marina ha 26 anni ed è originaria di Palmi, Reggio Calabria. Nel 2012 i rumors hanno parlato di un suo possibile flirt con Fabrizio Corona: i due erano stati immortalati in un locale di Milano e visti fuggire in sella ad una moto. Arrivata finalista a Miss Italia, si è poi dedicata alla danza e alla recitazione: ha avuto un ruolo nel film Loro di Paolo Sorrentino e in tv ha partecipato a Ciao Darwin. Leggi la notizia su fanpage

GPz62291320 : RT @telegnocca: lei è Marina Evangelista, ballerina 26enne di Palmi #lapupaeilsecchione ???????? - infoitcultura : Marina Evangelista de La pupa e il secchione: età, altezza, Instagram - CronacaSocial : Fa subito breccia nel #cuore di chi la guarda: Marina Evangelista è una delle bellissime Pupe. Scopriamo di più su… -