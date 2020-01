Marilyn Manson in The New Pope, anticipazioni episodi del 17 gennaio su Sky Atlantic (Di venerdì 17 gennaio 2020) C'è un ospite speciale al cospetto del nuovo Papa: in uno degli episodi in onda stasera su Sky Atlantic vedremo anche Marilyn Manson in The New Pope. Dopo il successo della scorsa settimana, torna la serie creata da Paolo Sorrentino, che si concluderà a febbraio con il nono e ultimo episodio. Secondo le anticipazioni, interrogato da Sofia Dubois, il cardinale inglese Sir John Brannox interpretato da John Malkovich, cita "l'uomo nero" del rock americano fra le sue persone famose preferite. L'artista apparirà nei panni di se stesso e sarà la special guest del quarto episodio della serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Ospite a sorpresa in Vaticano, Marilyn Manson in The New Pope è meno "maledetto" del solito; addirittura buffo e autoironico. Ecco le anticipazioni. Nel terzo episodio di The New Pope, il Vaticano annuncia il nuovo Papa. Grazie a Voiello, un riluttante ... Leggi la notizia su optimaitalia

