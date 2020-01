Mantova, sfruttamento della manodopera nei campi: la finanza scopre 62 lavoratori irregolari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Decine di lavoratori irregolari o in nero nelle campagne della provincia di Mantova. Li ha scoperti la guardia di finanza in un'operazione anti sfruttamento scattata in 16 aziende della zona impegnate nella raccolta delle uve dell'ultima vendemmia. Le indagini riguardano in parte i contratti di appalto stipulati con una cooperativa che metteva a disposizione i propri dipendenti a un costo “competitivo”. Leggi la notizia su fanpage

Mantova sfruttamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mantova sfruttamento