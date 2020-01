Maltempo Piemonte, Cirio: “Con i fondi del governo coperto il 90% delle richieste” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo stanziamento del governo per i danni causati dal Maltempo dello scorso novembre “ci porta a coprire il 90% delle somme richieste”. Lo afferma Alberto Cirio, governatore del Piemonte, dove e’ in arrivo una tranche di 24 milioni di euro che “si somma ai 10 milioni di fondi regionali – aggiunge l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi – erogati a fine 2019″. “Siamo molto soddisfatti: un’interlocuzione fitta con il Dipartimento della Protezione Civile, unitamente al pressing fatto sul governo, ha portato a ottenere la quasi totalità di quanto chiesto. Questa tranche si somma infatti alle due precedenti da 17 e 19 milioni”, aggiungono Cirio e Gabusi. La somma coprirà i costi degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, del ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo,… - AtTodisco : RT @GiuseppeConteIT: Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo, Ba… - anatana69 : RT @GiuseppeConteIT: Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo, Ba… -