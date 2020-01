Maltempo: D’Incà, ‘da Cdm 208 mln, 40 al Veneto’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Nel Cdm di oggi sono stati stanziati 208 milioni per i danni causati dal Maltempo in tutta Italia. Di questi, 40 milioni saranno destinati al Veneto. Un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione del governo per cittadini e imprese colpiti dagli eventi climatici dei mesi scorsi”. Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.L'articolo Maltempo: D’Incà, ‘da Cdm 208 mln, 40 al Veneto’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

