Maiali filmati di nascosto mentre si mangiano vivi per la fame: erano troppo deboli per difendersi (Di venerdì 17 gennaio 2020) ATTENZIONE: QUESTO VIDEO CONTIENE filmati ANGOSCIANTI IN CUI SONO RITRATTI ANIMALI MORTI E FORTEMENTE FERITI troppo deboli per potersi addirittura difendere da loro stessi filmati a dir poco scioccanti quelli che ritraggono dei poveri Maiali che si mangiano vivi per la fame. Succede in Irlanda, in una fattoria considerata fra quelle “ad alto benessere animale”. … L'articolo Maiali filmati di nascosto mentre si mangiano vivi per la fame: erano troppo deboli per difendersi NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

