Mafie, relazione semestrale della Dia: dalle attività dei clan storici al preoccupante aumento dei crimini ambientali (Di venerdì 17 gennaio 2020) I nuovi assetti delle Mafie tradizionali, l’allarme per la criminalità foggiana, soprattutto la preoccupazione per l’aumento dei reati che riguardano l’ambiente. È il contenuto della relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, che ha posto l’accento anche su un altro aspetto che emerge dalle indagini: il tentativo delle Mafie “di acquisire gli appalti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani” e quelli per le “attività di bonifica dei siti”. In una parola: clan storici e nuovi affari. Crimini ambientali in “preoccupante estensione” – I crimini ambientali sono “in preoccupante estensione” poiché coinvolgono “trasversalmente, interessi diversificati” e va ad “interferire sull’ambiente e sull’integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RaiNews : Allarme della #Dia: 'La crescita dei crimini ambientali lede la qualità della vita'. La relazione semestrale al Par… - AlessandroAima1 : RT @fattoquotidiano: Mafie, relazione semestrale della Dia: dalle attività dei clan storici al preoccupante aumento dei crimini ambientali… - FRANCESCOLARDIN : RT @fattoquotidiano: Mafie, relazione semestrale della Dia: dalle attività dei clan storici al preoccupante aumento dei crimini ambientali… -