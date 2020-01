Mafia: processo trattativa, lettera anonima in Procura 'Dell'Utri un quaquaraqua' (2) (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Adnkronos) - Una udienza durata solo qualche minuto, il tutto senza essere ripreso dalle telecamere per annunciare di avvalersi Della facoltà di non rispondere, come suggerito dai suoi legali, gli avvocati Franco Coppi e Nicolò Ghedini, entrambi in aula. Per i giudici di primo grado Marcello Dell'U Leggi la notizia su liberoquotidiano

Tg3web : #Foggia Ancora un attentato con esplosivo, l’ennesimo nelle ultime settimane. Un ordigno è scoppiato davanti a un c… - OvileItalia : RT @blogsicilia: Processo trattativa Stato-mafia, il boss Bagarella aggredisce e morde agente penitenziario - - TV7Benevento : Mafia: processo trattativa, lettera anonima in Procura 'Dell'Utri un quaquaraqua' (2)... -