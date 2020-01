Maestra aquilana colpita da meningite, ricoverata in gravi condizioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'Aquila - Una Maestra aquilana, di ruolo presso la scuola primaria De Amicis, sarebbe stata ricoverata presso l'ospedale San Salvatore perchè colpita da una forma di meningite da Pneumococco, la donna 45anni, verserebbe in condizioni gravissime. Da quando si è appreso non ci sarebbero preoccupazioni per eventuale contaggio in quando si tratterebbe di una meningite non contagiosa e, dunque, non sarebbe necessaria la profilassi per chi è stata a contatta con la donna. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

