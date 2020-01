Maddalena Corvaglia pronta alle nozze con il fidanzato e la Canalis non ci sarà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Maddalena Corvaglia, che ha da poco compiuto 40 anni, sarebbe pronta alle nozze con il fidanzato Alessandro Viani, ma Elisabetta Canalis potrebbe non esserci. L’immobiliarista e l’ex velina di Striscia la Notizia fanno coppia fissa da qualche tempo e sono molto felici insieme. Il settimanale Oggi ha rivelato che la Corvaglia sarebbe così innamorata da sognare i fiori d’arancio e che presto la coppia potrebbe convolare a nozze. In occasione del compleanno della showgirl, il fidanzato le ha organizzato un party da sogno con tanti amici. Grande assente Elisabetta Canalis con cui i rapporti sono tesi ormai da parecchi mesi. Entrambe non hanno mai svelato i motivi della lite che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero legati all’apertura di una palestra a Los Angeles. Un progetto che sarebbe naufragato con il ritorno della Corvaglia in Italia e l’inizio di una ... Leggi la notizia su dilei

