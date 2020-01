M5S, fra tensioni interne ed esterne. Patuanelli: «Il Movimento nel campo riformista» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Continuano le fibrillazioni interne ed esterne nel Movimento 5 Stelle. Dopo l’ennesimo abbandono, quello del senatore Luigi Di Marzio, andato a infittire le fila del gruppo Misto, altri due senatori e due deputati sembrano sulla strada dell’addio. E poi c’è la partita delle espulsioni: dopo le 35 lettere inviate dai probiviri, potrebbero essere una decina circa i parlamentari prossimi all’espulsione: si fanno i nomi dei senatori Mario Michele Giarrusso e Lello Ciampolillo. Intanto continuano a rincorrersi, seppure smentite, le voci di un possibile passo indietro del capo politico Luigi Di Maio. Scaldano i motori l’ex ministro Danilo Toninelli e Paola Taverna. Ma è ancora Alessandro Di Battista l’antagonista più combattivo per l’eventuale avvicendamento, soprattutto se andrà in porto la battaglia-bandiera per il pasionario del Movimento ... Leggi la notizia su open.online

