Lutto nel mondo della politica, è morto Franco Luberti (Di sabato 18 gennaio 2020) L’ex senatore Franco Luberti è morto all’età di 85 anni. La notizia del decesso è stata data dal Comune di Cori, cittadina in provincia di Latina. CORI (LATINA) – Grave Lutto nel mondo della politica. E’ morto all’età di 85 anni l’ex senatore e parlamentare del Partito Comunista Franco Luberti. La notizia del decesso è stata data dal Comune di Cori, sua città natale e soprattutto la prima esperienza da politico. Massimo riserbo da parte della famiglia sulle cause della scomparsa. Nelle prossime ore saranno comunicate tutte le modalità per andare a salutare per l’ultima volta uno dei politici più conosciuti in tutta Italia. Chi era Franco Luberti Franco Luberti è stata una delle figure più importanti dell’ambiente romano ma anche della politica italiana. Laureatosi in Giurisprudenza, a soli 25 anni è stato eletto sindaco di ... Leggi la notizia su newsmondo

fanpage : Lutto nel mondo del calcio, è morto Pietro #Anastasi - GoalItalia : Lutto nel calcio italiano: è morto #Anastasi - repubblica : Addio a Giampaolo Pansa, giornalismo nel lutto. E' stato vicedirettore di Repubblica, condirettore de L'Espresso e… -