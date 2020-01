L’Ue contro Ungheria e Polonia. Risoluzione dell’Europarlamento contro i Governi di Orban e Kaczynsky amici della Lega: violano i valori europei (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un colpo alla Polonia e all’Ungheria, ormai fuori asse con i valori delL’Ue. E un altro al Consiglio europeo che sta facendo nulla o quasi per rimetterle in riga. E’ una Risoluzione durissima, nei toni e nei contenuti, quella approvata ieri a Strasburgo dall’Europarlamento con 446 voti a favore, 178 contro e 41 astenuti. Un vero e proprio atto d’accusa tanto nei confronti dei Governi di Varsavia e Budapest, guidati da Jaroslaw Kaczynski e Viktor Orban (nella foto), alleati prediletti del leader della Lega Matteo Salvini, per violazione delle regole fondamentali dello stato di diritto, quanto contro l’approccio con cui il Consiglio Ue sta svolgendo le verifiche sui due Paesi membri, in base all’articolo 7 del Trattato. Non a caso, con la Risoluzione di ieri il Parlamento europeo chiede di poter partecipare alle audizioni che “non sono organizzate in modo regolare, strutturato e ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

