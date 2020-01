Luca Argentero e Cristina Marino col pancino, fuga romantica sotto al sole di Miami (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una romantica fuga in Florida per la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino. L?attore e la modella sono volati a Miami dopo aver annunciato via social che presto realizzeranno il... Leggi la notizia su leggo

leggoit : luca #argentero e cristina marino col pancino, fuga romantica sotto al sole di Miami - la_stordita : @bonjovi1982 A me piacque quello della Ferilli. Ma quello di Luca Argentero fu commovente. - GQitalia : In questi giorni tutti parlando di Cristina Marino come «la fidanzata di Luca Argentero», ma il suo volto era già n… -