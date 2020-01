Lotta, Frank Chamizo dà forfait alle Ranking Series di Ostia. Il ginocchio dell’azzuro è ancora dolorante (Di venerdì 17 gennaio 2020) Frank Chamizo, come dichiarato da lui stesso in un’intervista alla United World Wrestling, non sarà della partita alle Ranking Series di Ostia. Il Lottatore azzurro è alle prese con un infortunio al ginocchio e non vuole rischiare che la situazione si aggravi dato che tra poche settimane si terranno i Campionati Europei, competizione nella quale l’italocubano vanta già tre medaglie d’oro. Queste, nello specifico, le parole di Chamizo: “ Il mio ginocchio sta recuperando bene, ma non sono ancora al 100%. Nessuno tra i partecipanti alle Ranking Series di Ostia minaccia la mia posizione nel Ranking, dunque non me la sento di rischiare e preferisco rimanere ancora ai box per preparare gli imminenti Campionati Europei.” CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUGLI SPORT DA COMBATTIMENTO Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ... Leggi la notizia su oasport

