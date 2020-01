Lotta alla pirateria, oscurati altri 15 siti che vendevano il “pezzotto” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Tribunale di Roma Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, di 15 siti web che offrivano e consentivano illegalmente la visione, a pagamento, degli eventi sportivi relativi, principalmente, al campionato di calcio di Serie A. In una nota si legge che il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica, “molto attenta al contrasto di questo nuovo fenomeno che alimenta circuiti economici illeciti in violazione delle norme che tutelano il diritto d’autore, sulla base degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e che hanno preso spunto da una denuncia/querela presentata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, contitolare, unitamente alle singole squadre organizzatrici delle partite di calcio, dei diritti audiovisivi relativi a tutti gli eventi ... Leggi la notizia su ilnapolista

Avvenire_Nei : I ripetuti attacchi alle sedi degli scout e perché non dobbiamo lasciarli soli nella loro lotta alla mafia - elenabonetti : .@GiuseppeConteIT ha annunciato la nomina di @MilenaSanterini coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisem… - PescaraCalcio : Le mani unite per invitare alla vicinanza fisica e al sostegno emotivo verso le famiglie che affrontano una diagnos… -