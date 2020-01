L’oroscopo del giorno 17 gennaio: le previsioni astrali segno per segno (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’oroscopo del 17 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco, con le previsioni astrali su amore, lavoro e salute, i consigli e i voti segno per segno della nostra astrologa Ginny. La Luna è in Bilancia ma la vera notizia è Mercurio, pianeta del pensiero, che da oggi viaggia nei gradi del segno dell'Acquario per un pensiero decisamente più libero e democratico. Leggi la notizia su fanpage

welikeduel : L'oroscopo del 2020 a cura di Gipi #propagandalive - Danzich : @SkyTG24 Ma veramente?! Nell’epoca delle fake news, del re-facing, della Bestia, anche una testata giornalistica di… - ChinellatoCarla : @Diesira3 Ho capito: e' l'Oroscopo di Rob Brezny del sovranismo ?? -