Lodovica Comello in dolce attesa: non presenzierà alla finale di Italia’s Got Talent (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’attrice, cantante e conduttrice friulana Lodovica Comello ha dichiarato che non sarà lei a presentare la finale di Italia’s Got Talent, il format televisivo di Sky, in onda anche sul canale del digitale terrestre TV8, dove Talenti dilettanti si esibiscono davanti ad una giuria. La Comello, infatti, è incinta e il parto è previsto proprio in concomitanza della finale, che sarà trasmessa in diretta il 25 marzo. Lodovica Comello in dolce attesa Lodovica Comello, classe 1990, convola a nozze con il produttore argentino Tomas Goldschmidt il 1° aprile 2015. I due si sono conosciuti durante le riprese di Violetta, la serie tv che l’ha resa famosa in Italia e in Sud America. La showgirl, a fine ottobre 2019, rilascia la notizia della sua dolce attesa tramite la propria pagina Instagram. Si tratta del primo figlio della coppia, un maschietto, come annunciano sempre attraverso lo ... Leggi la notizia su thesocialpost

