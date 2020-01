Lo stop alle telefonate dei call center e la riforma del registro delle opposizioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il governo ha deciso di arginare il fenomeno del telemarketing e di farlo – finalmente- anche sulle 83 milioni di utenze mobili attive in Italia. Per questo nel Consiglio dei Ministri di oggi verrà esaminato un provvedimento che mira a riformare, ampliandolo, il registro pubblico delle opposizioni. Vale a dire il registro in cui possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere alcun tipo di proposta commerciale e pubblicitaria. Spiega oggi Il Messaggero: Una lista che al momento è aperta solo ai numeri telefonici fissi e, da un anno, anche alla posta cartacea. Lo stop effettivo alle telefonate moleste sui cellulari però non arriverà da subito, anzi. L’iter rischia di essere tutt’altro che breve dato che, dopo il Consiglio dei Ministri, si prevede una consultazione tra il Governo, gli operatori telefonici e le associazioni dei consumatori. L’ampliamento quindi potrebbe ... Leggi la notizia su nextquotidiano

