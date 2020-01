Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti da Virginia Woolf a Claudio Magris (spoiler: puntata animalesca). (Di venerdì 17 gennaio 2020) Corvi neri della Torre di Londra avrete il mio scalpo. Semplicemente m’inchino a Il signore dei corvi (Guanda) scritto da Christopher Skaife. Una delle letture più gustose, divertenti, ricche di viva animalità degli ultimi anni. Uno di quei libercoli che mandi giù in un baleno e ogni tanto freni perché dici “mancano poche pagine poi finisce”. Skaife, ex soldato di Sua Maestà, è il “ravenmaster” della Torre di Londra dal 2011 ed ha un unico compito di lavoro da mattina a sera: accudire i sette corvi che abitano liberi, come leggenda di mille anni fa impone, lo splendido maniero medioevale ai piedi del Tower Bridge. Bene, sappiatelo subito. I protagonisti di questo racconto di lavoro quotidiano scritto in prima persona da Skaife sono solo loro: Munin, Merlina, Erin, Rocky, Jubilee II, Gripp II, Harris. Skaife ne snocciola abilmente, con tono spiritoso, giovale, eccentrico (bravo l’editor ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

