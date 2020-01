Lo sapevate che il Reddito di Cittadinanza esiste nella Costituzione Italiana? (Di sabato 18 gennaio 2020) Ricordate: quando appare un meme o una image macro preceduta dalle parole “lo sapevate?”, e parla qualcosa che non conoscevate non è perché avete peccato di ignoranza. È perché nel 99,999% periodico dei casi quel meme dice il falso. Come la bizzarra teoria per cui il Reddito di Cittadinanza esiste nella Costituzione Italiana. Teoria alquanto controversa, se non del tutto inesatta. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla image macro Lo sapevate che il Reddito di Cittadinanza esiste nella Costituzione Italiana? L’articolo 38 della Costituzione Partiamo da un concetto base dell’interpretazione della norma: in claris non fit interpretatio. Quando ci troviamo di fronte ad una norma sufficientemente chiara, non possiamo inventarci significati ulteriori perché ci farebbe piacere vi fossero. Un esempio è l’articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il ... Leggi la notizia su bufale

ligabue : Il 17 gennaio del 2003 arrivava in radio VOGLIO VOLERE, quinto e ultimo singolo estratto dal disco'Fuori come va?'.… - mattino5 : Lo sapevate che una delle maschere più vendute da indossare durante i rapporti è quella del cane? ?? NO VABBEH… - MennuniRuggiero : @matteosalvinimi Io penso che gli manchi solo di andare a betlemme e sostituirsi con il Gesù bambino ma lei è propr… -