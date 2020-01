Livorno-Entella: probabili formzioni, diretta streaming e tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Livorno-Entella: probabili formzioni, diretta streaming e tv Sabato 18 gennaio alle 15:00 si giocherà all’Armando Picchi Livorno-Entella, match valido per la ventesima giornata di Serie B. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Crisi nera per il Livorno Ultimo in classifica a 12 punti, il Livorno di Tramezzani è in piena crisi: nelle ultime otto giornate è riuscito ad ottenere solo due punti e la vittoria manca dal lontano 2 novembre (2-1 contro la Juve Stabia).Nell’ultimo match prima della sosta, i toscani hanno ottenuto un pareggio contro l’Empoli riaccendendo così un minimo di speranza nei tifosi, i quali ormai credevano che la propria squadra non potesse più riuscire a riprendersi. Contro l’Entella, i giocatori del Livorno dovranno mettercela tutta per strappare punti agli avversari. La vittoria dei padroni di casa è quotata dai bookmakers a ... Leggi la notizia su termometropolitico

