LIVE Sport, DIRETTA 17 gennaio: Mercedes si presenta a San Valentino, Paris e Tonetti per il podio (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 SLITTINO – Bene l’Italia nella Nations Cup che ammette alla Coppa del Mondo di Lillehammer: Nina Zoeggeler, Oberhofer e Felderer saranno in gara nel weekend. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.00 F1 – La Mercedes svela la data di presentazione della monoposto per il Mondiale 2020: appuntamento a San Valentino (venerdì 14 febbraio). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.50 BIATHLON – Semen Suchilov ha vinto la sprint di Ibu Cup a Brezno-Osrblie dove l’azzurro Chenal è stato 18°. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.40 SKELETON – Martin Dukurs ha vinto la tappa della Coppa del Mondo a Igls e ha allungato in classifica, da evidenziare l’undicesimo posto dell’azzurro Amedeo Bagnis. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 11.40 SCI ALPINO – Matthias Mayer primo nella discesa valida ... Leggi la notizia su oasport

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Wengen per lo slalom della combinata: comanda @matthiasmayer_, ma Paris e Tonetti se la giocano #fisalpine #AlpineS… - neveitalia : LIVE da Wengen per lo slalom della combinata: comanda @matthiasmayer_, ma Paris e Tonetti se la giocano #fisalpine… - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, la conferenza di Inzaghi LIVE: Lazio impegnata nella corsa verso la vetta della classifica: sabato… -