LIVE Sport, DIRETTA 17 gennaio: l’Italia brilla nella Qualificazioni agli Australian Open. Brabec vince la Dakara tra le moto (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 DAKAR L’americano Ricky Brabec vince la Dakar nella moto. E’ il primo statunitense a riuscire in questa straordinaria impresa. CLICCA QUI PER LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA 7.52 BASKET – I risultati della notte NBA. CLICCA QUI PER LA CRONACA New York Knicks-Phoenix Suns 98-121 Milwaukee Bucks-Boston Celtics 128-123 New Orleans Pelicans-Utah Jazz 138-132 dts Golden State Warriors-Denver Nuggets 131-134 dts Los Angeles Clippers-Orlando Magic 122-95 7.35 TENNIS – Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino accedono al turno decisivo delle Qualificazioni degli Australian Open 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 7.30 TENNIS – Prima volta in un tabellone principale di uno Slam per Martina Trevisan che supera le Qualificazioni degli Australian Open 2020 dopo aver sconfitto nel turno decisivo la canadese Eugenie ... Leggi la notizia su oasport

