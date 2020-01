LIVE Sport, DIRETTA 17 gennaio: Carlos Sainz vince la Dakar. Brilla l’Italia nelle qualificazioni degli Australian Open (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 CICLISMO – La campionessa nazionale australiana Amanda Spratt ha vinto la seconda tappa del Women’s Tour Down Under, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale. 8.45 Dakar – Si è conclusa l’ultima frazione delle auto alla Dakar 2020. Il qatariota Al-Attiyah (Toyota) ha vinto con 3’25” su Fernando Alonso, mentre il francese Peterhansel ha concluso terzo a 3’31”. Allo spagnolo Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid Team) è stata sufficiente una quarta tappa a 3’56 per aggiudicarsi la classifica generale. 8.30 TENNIS – Uscito il programma della prima giornata degli Australian Open 2020. Subito in campo nella giornata di lunedì Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, che affronteranno rispettivamente l’australiano Andrew Harris e il greco Stefanos Tsitsipas 8.05 Dakar L’americano Ricky ... Leggi la notizia su oasport

