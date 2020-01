LIVE Italia-Israele pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pallanuoto femminile 2020: in quel di Budapest torna in acqua il Setterosa per la sua quarta partita del girone preliminare. Le azzurre alla Duna Arena sfideranno oggi alle 16.00 Israele in un match sulla carta a senso unico: c’è bisogno assolutamente di una vittoria scacciacrisi per la banda di Paolo Zizza che è reduce dalle due bruttissime battute d’arresto con Spagna ed Olanda. Il ct azzurro ci crede e non vuole arrendersi: “Resto comunque fiducioso perché le ragazze hanno ampi margini di miglioramento”. Fiducia che non manca anche tra le giocatrici come Rosaria Aiello: “Nulla è compromesso perché il torneo è ancora lungo e sarà fondamentale essere al top nella seconda settimana”. Non dovrebbe esserci storia nell’appuntamento odierno con ... Leggi la notizia su oasport

