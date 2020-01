LIVE Italia-Israele 17-1 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa che riscatta parzialmente le sconfitte con Olanda e Spagna (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite di questo Europeo. Termina qui l’incontro: Italia che domina contro un avversario nettamente alla portata: 17-1 su Israele per il Setterosa che riscatta parzialmente le brutte sconfitte con Olanda e Spagna. Domenica la sfida alla Francia, poi concentrazione sui quarti di finale. Quarto quarto 8′ Giulia Emmolo top scorer azzurra oggi: 4 reti per lei come per Bianconi. 17-1 Italia. 8′ Errore da pochi metri anche per l’Italia: Carrega, servita da Chiappini in controfuga, centra Peres. 7′ Centra il palo Palmieri con la sciarpa. 6′ Errori clamorosi per Israele in zona offensiva: sprecano per due volte con più superiorità numeriche. 5′ Isreale che ora si arrende e non torna più in difesa: Bianconi non può sbagliare da pochi metri. ... Leggi la notizia su oasport

