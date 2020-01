LIVE Italia-Israele 16-1 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: azzurre che allungano (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Isreale che ora si arrende e non torna più in difesa: Bianconi non può sbagliare da pochi metri. 16-1. 5′ Cambio in porta per l’Italia: spazio per Sparano al posto di Gorlero. 4′ Gran ripartenza di Queirolo, palla per Bianconi che la mette all’angolino. 15-1. 3′ Si sblocca anche Claudia Marletta: ancora in superiorità a segno l’Italia. 14-1. 2′ Buona controfuga azzurra: assist perfetto di Chiappini ed Aiello non può sbagliare. 13-1. 1′ Espulsione per Avegno, finisce qui la sua partita. 1′ Ci prova l’Italia con l’uomo in più, ma Tabani entra nei due metri, rete annullata. Terzo quarto Parziale di 4-1 per un’Italia che ormai ha acquisito il risultato e può gestire la situazione. 8′ Ci ha provato Bianconi con il tiro allo scadere, termina qui questa terza ... Leggi la notizia su oasport

