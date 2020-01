LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: l’Italia schiera il quartetto protagonista ai Mondiali? (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Staffetta femminile – La presentazione della Staffetta femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4x6km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Ruhpolding, in Germania: oggi, venerdì 17 gennaio, alle ore 14.30, per l’Italia le frazioniste saranno, in quest’ordine, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo. La formazione dell’Italia è la medesima dell’ultima Staffetta di Ruhpolding, dove però, a parte Vittozzi al lancio, la disposizione delle frazioniste era diversa, con Wierer in seconda, Sanfilippo in terza e Carrara in chiusura. Oggi invece si tornerà allo schema classico visto anche lo scorso anno, ma con Gontier sostituita da Carrara. Potrebbe essere questa la formazione che l’Italia ... Leggi la notizia su oasport

