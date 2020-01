LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer riporta l’Italia in lotta per il podio! (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 La Norvegia mantiene 12″3 sulla Francia in vista dell’ultimo poligono. La Svizzera stacca l’Ucraina, mentre la Svezia scavalca l’Italia, tallonata anche dalla Germania. 15.29 Roeiseland (Norvegia) non sbaglia, Braisaz (Francia) sì, e così la Norvegia si invola! Sbaglia due volte Sanfilippo, ora quinta ad oltre mezzo minuto dalla vetta. Vanno via bene invece Ucraina e Svizzera, ora in lotta per la terza piazza. 15.26 Francia e Norvegia in testa insieme, Sanfilippo perde dalla coppia al comando, ma porta a 7″ il margine sul’Ucraina, quarta. Molto importante sarà questo primo poligono a terra. 15.23 All’ultimo cambio Dorothea Wierer è terza a 7″8 dalla Francia, prima, mentre la Norvegia è seconda a 2″9.Quarta l’Ucraina a 8″8, oltre il mezzo minuto tutte le altre. Tocca a ... Leggi la notizia su oasport

