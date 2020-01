Lipsia-Union Berlino, Bundesliga: formazioni, pronostici (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lipsia-Union Berlino è il posticipo del sabato della diciottesima giornata di Bundesliga, si gioca alle 18.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Lipsia – Union Berlino sabato ore 18:30 Il Lipsia ha chiuso il girone di andata alla grande. Si è laureato campione d’inverno vincendo sette delle ultime otto partite, segnando in questo parziale la bellezza di 31 gol. In queste otto partite ha sempre segnato almeno tre gol, centrando un nuovo record in Bundesliga. L’arrivo del giovane allenatore Nagelsmann, che già all’Hoffenheim aveva dimostrato tutte le sue capacità manageriali, ha fatto fare un altro salto in avanti alla società gestita dalla Red Bull, che si è pure qualificata per gli ottavi di finale di Champions League. In questa prima partita del girone di ritorno, il Lipsia se la vedrà con l’Union Berlino, ... Leggi la notizia su ilveggente

