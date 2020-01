Linea 6, slitta ancora l’inaugurazione: a novembre riapre solo la tratta Fuorigrotta-San Pasquale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Comune di Napoli presenta il nuovo cronoprogramma. Apertura in due fasi, si parte dal lato Fuorigrotta-San Pasquale, con corse ogni 9 minuti. Nel 2021 la stazione Municipio con lo scambio con la Linea 1. Ma è caccia in Anm al personale necessario, secondo uno studio del 2017 occorrerebbero almeno 62 dipendenti per riaprire le stazioni chiuse dal 2012. Leggi la notizia su fanpage

